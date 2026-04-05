Трамп заявил о спасении двух пилотов истребителей, сбитых над Ираном

Дональд Трамп сообщил о спасении двух пилотов американских истребителей, сбитых на территории Ирана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, второго пилота эвакуировали в ходе "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Американские военные вывезли офицера из горной местности "за линией фронта", где он находился после крушения самолета, написал Трамп 5 апреля 2026 года.

Пилот получил ранения, однако, как отметил Трамп, его жизни ничего не угрожает: "с его здоровьем все будет в порядке".

Первого пилота, по словам Трампа, спасли ранее. Информацию об этом не раскрывали, чтобы не поставить под угрозу операцию по эвакуации второго. После завершения обеих операций он подтвердил, что оба пилота находятся в безопасности.

"Это первый случай в военной истории, когда два американских пилота были спасены по отдельности глубоко на вражеской территории", – сообщил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана, что скоро истекут 10 дней, которые были отведены для заключения сделки с Вашингтоном.