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Мир

Слон-убийца в Непале уже 14 лет преследует одну семью

Глаз, слон, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 03:29 Фото: pixabay
Непальский слон-убийца по кличке Дхурбе преследовал одну семью в течение 14 лет. Житель Шаничара Боте потерял отца и мать после нападения животного в 2012 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Kathmandu Post, слон Дхурбе обитает в национальном парке Читван. В 2010-м он начал нападать на деревни.

После серии нападений на него надели ошейник с геолокатором, но через несколько недель передатчик работать перестал. В 2012-м власти решили устранить животное, задействовав непальскую армию. Однако поймать слона не получилось.

"Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", – говорит потерпевший от животного мужчина.

В 2019-м слону спилили бивни и надели новый ошейник, передающий данные о местоположении каждый час. Когда Дхурбе приближается к деревням, в лес направляют совместные патрули рейнджеров и солдат, чтобы отогнать его обратно вглубь парка.

Сейчас на счету слона не менее 25 человеческих жизней, включая двух военнослужащих, охранявших заповедник.

Ранее мы писали о том, что бабушка спасла внука от нападения леопарда в Индии.

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Аксинья Титова
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