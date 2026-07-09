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Мир

Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали после самолечения

Кашпировский, ведущий, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 06:31 Фото: wikipedia
86-летнего Анатолия Кашпировского, ведущего паранормального шоу в 90-е годы, экстренно прооперировали после обнаружения злокачественной опухоли, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лента.ru, об этом стало известно каналу Shot в Telegram.

Состояние мужчины сильно ухудшилось на фоне самолечения. Предположительно, ему в домашних условиях ставили капельницы с антибиотиками.

Сообщается, что когда Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота, его госпитализировали. Журналисты выяснили, что в больнице ему провели срочное стентирование, а также сделали биопсию, результат которой якобы показал опухоль.

Канал утверждает, что теперь Кашпировский перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь.

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Аксинья Титова
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