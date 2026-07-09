Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали после самолечения
Фото: wikipedia
86-летнего Анатолия Кашпировского, ведущего паранормального шоу в 90-е годы, экстренно прооперировали после обнаружения злокачественной опухоли, сообщает Zakon.kz.
Как передает Лента.ru, об этом стало известно каналу Shot в Telegram.
Состояние мужчины сильно ухудшилось на фоне самолечения. Предположительно, ему в домашних условиях ставили капельницы с антибиотиками.
Сообщается, что когда Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота, его госпитализировали. Журналисты выяснили, что в больнице ему провели срочное стентирование, а также сделали биопсию, результат которой якобы показал опухоль.
Канал утверждает, что теперь Кашпировский перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь.
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