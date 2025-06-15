Смерч обрушился на Армению, есть пострадавшие

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал о том, что в городе Апаран, расположенном к северо-западу от Еревана, из-за сильного ветра пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Об написал сообщил в Facebook. По его словам, ветер повредил в регионе крыши зданий и транспорт. Четырем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Также ряд СМИ пишут, что среди них трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

По последним данным, смерч повредил крыши 21 здания, 19 легковых и три грузовых автомобиля и повалил 15 деревьев и восемь электрических столбов. По соображениям безопасности в городе отключили электро-, газо- и водоснабжение. К работам привлечены 137 спасателей.

Ранее сообщалось, что пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США.