#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.92
588.91
6.44
Мир

Смерч обрушился на Армению, есть пострадавшие

смерч в Армении, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 00:05 Фото: wikipedia
Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал о том, что в городе Апаран, расположенном к северо-западу от Еревана, из-за сильного ветра пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Об написал сообщил в Facebook. По его словам, ветер повредил в регионе крыши зданий и транспорт. Четырем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Также ряд СМИ пишут, что среди них трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

По последним данным, смерч повредил крыши 21 здания, 19 легковых и три грузовых автомобиля и повалил 15 деревьев и восемь электрических столбов. По соображениям безопасности в городе отключили электро-, газо- и водоснабжение. К работам привлечены 137 спасателей.

Ранее сообщалось, что пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Британская супружеская пара угнала свой автомобиль у воров из-за "бездействия полиции"
Мир
21:35, 15 июня 2025
Британская супружеская пара угнала свой автомобиль у воров из-за "бездействия полиции"
Режим особого положения в тылу решили продлить в Израиле
Мир
20:42, 15 июня 2025
Режим особого положения в тылу решили продлить в Израиле
Сделаем Ближний Восток снова великим: Трамп рассказал, как примирит Иран и Израиль
Мир
19:03, 15 июня 2025
Сделаем Ближний Восток снова великим: Трамп рассказал, как примирит Иран и Израиль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: