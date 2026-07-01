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Тепловой удар, рак кожи и не только: чем опасно долго находиться на солнце

пляж, туристы, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:57 Фото: pixabay
Летнее солнце дарит тепло и хорошее настроение, однако длительное пребывание под его лучами может серьезно навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Врачи постоянно и настоятельно предупреждают: чрезмерное воздействие ультрафиолета и высоких температур повышает риск развития целого ряда опасных состояний – от теплового удара до онкологических заболеваний.

Тепловой удар

Одним из самых опасных последствий жары считается тепловой удар. Как объясняет врач общей практики Елена Колесникова изданию РБК Life, это не просто временное недомогание, а серьезное нарушение работы организма, которое может привести к поражению головного мозга, сердца и почек.

Под воздействием прямых солнечных лучей нарушается работа центра терморегуляции, из-за чего организм перестает эффективно охлаждаться. Первыми симптомами могут стать шум в ушах, головокружение, тошнота и спутанность сознания.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, лишним весом и другими хроническими заболеваниями.

Повреждение кожи и ДНК

Загар многие считают признаком красивого отдыха, однако с медицинской точки зрения он является защитной реакцией кожи на повреждение ультрафиолетом.

Как отмечает врач Нона Беридзе, кожа "запоминает" всю дозу ультрафиолетового излучения, полученную человеком за жизнь. Со временем это приводит к фотостарению, появлению пигментных пятен, снижению эластичности кожи и обезвоживанию. Кроме того, ультрафиолет способен повреждать ДНК клеток, повышая риск опасных мутаций.

Ослабление иммунитета

По словам врача-терапевта и онколога Сабухи Самедова, избыток ультрафиолета подавляет работу иммунной системы. В результате могут обостряться вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, включая герпес, а также снижаться эффективность некоторых прививок.

Поражение глаз

Солнечные лучи опасны не только для кожи. Длительное пребывание на солнце без качественных солнцезащитных очков повышает риск ожога роговицы, развития катаракты, птеригиума и возрастной макулярной дегенерации, которая может привести к потере зрения.

Рак кожи

Самым серьезным последствием чрезмерного воздействия ультрафиолета считается развитие рака кожи. Ультрафиолет официально признан канцерогеном, а сильные солнечные ожоги, полученные даже в детстве, спустя годы могут стать причиной возникновения меланомы – одной из самых агрессивных форм онкологических заболеваний.

Как защититься от жары

Чтобы снизить риски для здоровья, специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

  • избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня;
  • постепенно адаптироваться к высоким температурам;
  • поддерживать водный баланс, регулярно употребляя воду и напитки с электролитами;
  • носить легкую светлую одежду из натуральных тканей и головной убор;
  • использовать солнцезащитные средства с SPF и регулярно обновлять их на коже.

Немного ранее с интересным заявлением выступила врач-эндокринолог Екатерина Павлова. По ее словам, люди, которые проводят большую часть времени сидя, рискуют заработать синдром "мертвых" ягодиц.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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