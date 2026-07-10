Казахстанец общается с Илоном Маском и развивает ИИ-стартап в США

Уроженец Мангистауской области Ануарбек Иманбаев более 30 лет живет в США и развивает стартап в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что Ануарбек Иманбаев родился в Жанаозене. Вместе с семьей он переехал в США 34 года назад. Сначала семья жила в Бостоне, затем перебралась в штат Техас, где проживает по сей день. Там он получил степень бакалавра по специальности "нефтегазовая инженерия", а позже окончил магистратуру по бизнесу.

"Дома мы разговариваем только на казахском языке. Когда приехали в США, у нас не было планов остаться здесь на 30 лет. Мы думали выучить английский язык и вернуться на родину. Где бы я ни находился всегда представляюсь гражданином Казахстана". Ануарбек Иманбаев

С известным американским инженером Илоном Маском Ануарбек Иманбаев познакомился через коллегу по нефтегазовой отрасли. Тогда ему удалось посетить его завод по выпуску электромобилей во Фримонте и обменятся опытом с его командой.

По словам казахстанца, после этого у него появился серьезный интерес к компании Илона Маска. Позже он создал клуб и YouTube-канал, посвященный электромобилям. Впоследствии регулярно посещал мероприятия, где продолжал общение с представителями руководства компании и окружением Илона Маска.

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