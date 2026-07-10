Бесплатная роскошь длиной 36 лет: в Индии задержали серийного афериста

69-летний Бингсон Джон из Индии, по данным полиции, десятилетиями заселялся в дорогие гостиницы под вымышленными именами, пользовался услугами отелей, а затем исчезал, не оплачивая счета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Times of India, последний случай произошел в Райпуре: мужчина покинул пятизвездочный отель, оставив долг в 63,7 тыс. рупий и забрав арендованный ноутбук стоимостью 148 тыс. рупий. Его задержали в Бхубанешваре через три дня после побега.

По версии следствия, с 1990 года Джон мог обмануть около 300 гостиниц в разных штатах Индии. При заселении он представлялся иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге.

Полиция утверждает, что мужчина признался в преступлениях и рассказал, что предпочитал жить между дорогими отелями и тюрьмами. Ранее он уже провел около 15 лет за решеткой, а первый арест произошел в 1996 году.

В данное время правоохранители проверяют его причастность к другим эпизодам мошенничества и изучают дела, зарегистрированные против него в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что 17 актюбинцев пострадали от квартирного мошенничества.