17 актюбинцев пострадали от квартирного мошенничества
Фото: pixabay
Жительницу Актобе обвиняют в обмане 17 человек по квартирному вопросу, сообщает Zakon.kz.
Следственным подразделением Управления полиции Актобе расследуется уголовное дело по факту мошенничества, в совершении которого подозревается 46-летняя местная жительница.
"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемая размещала объявления об обмене принадлежащей ей трехкомнатной квартиры на жилье меньшей площади с доплатой. Заинтересованным гражданам она предлагала выгодные условия сделки и получала от них денежные средства в качестве доплаты. После получения денег женщина переставала выходить на связь и не исполняла взятые на себя обязательства", – уточнили в полиции.
По предварительным данным, с конца 2025 года подозреваемая успела обмануть 17 жителей Актобе. Полученные денежные средства она потратила на личные нужды.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Стражи порядка напоминают важные меры безопасности:
- при совершении сделок с недвижимостью необходимо проявлять максимальную осторожность,
- не передавайте денежные средства до официального оформления документов и государственной регистрации сделки,
- проверяйте правоустанавливающие документы на недвижимость,
- пользуйтесь услугами нотариусов и специалистов в сфере недвижимости.
При возникновении сомнений или признаков мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию.
Ранее сообщалось, что в Семее 87-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников.
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