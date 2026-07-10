#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

17 актюбинцев пострадали от квартирного мошенничества

Макет, ключи, документы , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:47 Фото: pixabay
Жительницу Актобе обвиняют в обмане 17 человек по квартирному вопросу, сообщает Zakon.kz.

Следственным подразделением Управления полиции Актобе расследуется уголовное дело по факту мошенничества, в совершении которого подозревается 46-летняя местная жительница.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемая размещала объявления об обмене принадлежащей ей трехкомнатной квартиры на жилье меньшей площади с доплатой. Заинтересованным гражданам она предлагала выгодные условия сделки и получала от них денежные средства в качестве доплаты. После получения денег женщина переставала выходить на связь и не исполняла взятые на себя обязательства", – уточнили в полиции.

По предварительным данным, с конца 2025 года подозреваемая успела обмануть 17 жителей Актобе. Полученные денежные средства она потратила на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Стражи порядка напоминают важные меры безопасности:

  • при совершении сделок с недвижимостью необходимо проявлять максимальную осторожность,
  • не передавайте денежные средства до официального оформления документов и государственной регистрации сделки,
  • проверяйте правоустанавливающие документы на недвижимость,
  • пользуйтесь услугами нотариусов и специалистов в сфере недвижимости.

При возникновении сомнений или признаков мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию.

Ранее сообщалось, что в Семее 87-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Суд, папки, флаг, герб
18:59, Сегодня
Сержанта осудили за избиение военнослужащего в Актобе
Австралийка заявила, что стала жертвой романтического мошенничества
08:37, 19 ноября 2024
Австралийка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, стала жертвой романтического мошенничества
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
13:11, 13 апреля 2025
17 домов пострадали от землетрясения в Таджикистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба Правительства РК
19:25, Сегодня
Мирас Тулебаев назначен вице-министром туризма и спорта РК
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
19:04, Сегодня
"Тараз" неожиданно уступил "Каспию М" в матче Первой лиги
Фото: UFC
18:59, Сегодня
Стал известен диалог Макгрегора и Холлоуэя на битве взглядов
Фото: НОК РК
18:25, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Рыпакова попала в число призёров молодёжного ЧА-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: