Отстреливать нельзя: "стаи" медведей угрожают европейской стране

Рекордное за последние годы нашествие бурых медведей замечено в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по данным телерадиокомпании Yle , количество вызовов правоохранителей в связи с инцидентами с медведями к концу июня 2026 года превысило несколько сотен.

Для сравнения: в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов, в 2024-м – 131, а в 2025-м – 199.

Представитель полиции Восточной Финляндии Харри-Пекка Похьолайнен заявил телекомпании, что правоохранительные органы работают на пределе возможностей.

"Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией", – пояснил он.

Телеканал отмечает, что рост популяции медведей связан с фактической приостановкой охоты на этих животных за пределами оленеводческих угодий. Охота на медведей с 2023 года практически не проводилась из-за того, что выданные разрешения на отстрел животных были обжалованы в суде, который затем их аннулировал.

Бурый медведь в Финляндии считается охраняемым животным в соответствии с директивой ЕС от 1992 года "Об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны".

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