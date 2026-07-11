Отстреливать нельзя: "стаи" медведей угрожают европейской стране
Как пишет Oxu.Az, по данным телерадиокомпании Yle, количество вызовов правоохранителей в связи с инцидентами с медведями к концу июня 2026 года превысило несколько сотен.
Для сравнения: в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов, в 2024-м – 131, а в 2025-м – 199.
Представитель полиции Восточной Финляндии Харри-Пекка Похьолайнен заявил телекомпании, что правоохранительные органы работают на пределе возможностей.
"Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией", – пояснил он.
Телеканал отмечает, что рост популяции медведей связан с фактической приостановкой охоты на этих животных за пределами оленеводческих угодий. Охота на медведей с 2023 года практически не проводилась из-за того, что выданные разрешения на отстрел животных были обжалованы в суде, который затем их аннулировал.
Бурый медведь в Финляндии считается охраняемым животным в соответствии с директивой ЕС от 1992 года "Об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны".
Ранее мы писали о том, что мужчина не смог отбиться от "медведя-серийника" во время отдыха в Азии.