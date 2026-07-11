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Мир

В Великобритании убита известный политик, выступавшая против абортов и эвтаназии

преступления, расследования полиции, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 14:30 Фото: pixabay
В Великобритании расследуют убийство бывшего депутата парламента и члена партии Reform UK Энн Уиддикомб. Политика обнаружили мертвой в ее доме в графстве Девон с тяжелыми травмами, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Девона и Корнуолла, тело 78-летней Уиддикомб было найдено в четверг, 9 июля. Следователи квалифицировали произошедшее как убийство и начали масштабное расследование. На месте продолжают работать криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения, а жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь следствию, публикует в своем материале The Guardian.

Как пишет The Telegraph, вскоре после начала расследования правоохранители задержали 26-летнего британца по подозрению в убийстве. Однако после допроса его отпустили, и в настоящее время он больше не рассматривается как подозреваемый. Расследование продолжается.

Полиция также заявила, что на данном этапе не усматривает признаков политического мотива или террористического характера преступления. Мотив убийства пока не установлен.

Энн Уиддикомб была депутатом Палаты общин Великобритании с 1987 по 2010 год, занимала пост министра по делам тюрем в правительстве Джона Мейджора. После ухода из Консервативной партии она сотрудничала с Brexit Party, а затем присоединилась к Reform UK.

Политик была известна своими консервативными взглядами, выступала против абортов и эвтаназии, а также поддерживала возвращение смертной казни за наиболее тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что жестоко убит талантливый музыкант, писавший песни для Бритни Спирс и Зендеи.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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