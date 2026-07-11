В Великобритании убита известный политик, выступавшая против абортов и эвтаназии
По данным полиции Девона и Корнуолла, тело 78-летней Уиддикомб было найдено в четверг, 9 июля. Следователи квалифицировали произошедшее как убийство и начали масштабное расследование. На месте продолжают работать криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения, а жителей просят сообщать любую информацию, которая может помочь следствию, публикует в своем материале The Guardian.
Как пишет The Telegraph, вскоре после начала расследования правоохранители задержали 26-летнего британца по подозрению в убийстве. Однако после допроса его отпустили, и в настоящее время он больше не рассматривается как подозреваемый. Расследование продолжается.
📰 Former UK Conservative minister, longtime MP, and media personality Anne Widdecombe has died at the age of 78, according to her representative. She served as the MP for Maidstone from 1987 to 2010, held ministerial roles under Prime Minister John Major, and later became widely… pic.twitter.com/gn4sVzObTV— Knowledge Ocean News (@marlin_wizard) July 10, 2026
Полиция также заявила, что на данном этапе не усматривает признаков политического мотива или террористического характера преступления. Мотив убийства пока не установлен.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026
A 26-year-old white British man has been arrested for the murder of former Conservative and Reform UK spokeswoman Ann Widdecombe.
The 78-year-old former politician was found dead with serious injuries at her remote home in Haytor on the edge of Dartmoor.
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Энн Уиддикомб была депутатом Палаты общин Великобритании с 1987 по 2010 год, занимала пост министра по делам тюрем в правительстве Джона Мейджора. После ухода из Консервативной партии она сотрудничала с Brexit Party, а затем присоединилась к Reform UK.
Политик была известна своими консервативными взглядами, выступала против абортов и эвтаназии, а также поддерживала возвращение смертной казни за наиболее тяжкие преступления.
Ранее стало известно, что жестоко убит талантливый музыкант, писавший песни для Бритни Спирс и Зендеи.