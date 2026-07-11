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Мир

Кладоискатель-любитель нашел золотые монеты с затонувшего корабля и передал их в музей

Кладоискатели, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 02:33 Фото: pixabay
В Уэльсе 69-летний Питер Хьюз обнаружил на пляже Маргам клад с корабля, затонувшего в XVI веке. Кладоискатель-любитель передал артефакты в музей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, мужчина искал сокровища на этом пляже с помощью металлоискателя более 20 лет. В ходе очередных поисков он наткнулся на сотни золотых монет и артефактов с корабля, затонувшего 28 декабря 1583 года.

"Я был в шоке, когда поднял первую монету и увидел на ней изображение святого с кораблем и гербом Португалии", – отметил Хьюз.

По словам мужчины, он приходил на этот пляж более тысячи раз, но не находил ничего подобного. Клад получилось обнаружить после сильных штормов, которые смыли песок. Помимо монет кладоискатель нашел боцманский свисток и кодовый замок от сундука, секретное слово которого еще не разгадали. По оценкам, обнаружено лишь 25% денег, находившихся на борту корабля.

Кладоискатель признался, что сначала не знал, как быть с находками, но позже решил отдать их в музей. Само место, где был найден клад, объявили охраняемой зоной, где запрещены поиски.

А случившаяся на борту круизного корабля MV Hondius вспышка хантавируса официально завершена 2 июля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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