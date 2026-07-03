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Мир

Вспышка хантавируса завершилась

Хантавирус, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 03:20 Фото: Х/DrTedros
Случившаяся на борту круизного корабля MV Hondius вспышка хантавируса официально завершена, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 2 июля на своей странице в соцсети X. С его слов, последний человек, который контактировал с зараженными людьми на борту судна, получил отрицательный результат теста на вирус, завершил карантин и вернулся домой.

"С 25 мая новых случаев не зарегистрировано. ВОЗ считает вспышку завершившейся", – заявил Гебреисус.

Корабль MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя в апреле и направился к Канарским островам. На борту находились около 150 человек. В основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа был один россиянин. Известно, что на борту судна было зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заражения хантавирусом, три человека скончались.

Ранее жительница Великобритании Лоури Денман рассказала, как поездка в Индию обернулась тяжелым заболеванием, последствия которого преследовали ее почти 10 лет.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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