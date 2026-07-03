Вспышка хантавируса завершилась

Случившаяся на борту круизного корабля MV Hondius вспышка хантавируса официально завершена, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 2 июля на своей странице в соцсети X. С его слов, последний человек, который контактировал с зараженными людьми на борту судна, получил отрицательный результат теста на вирус, завершил карантин и вернулся домой.

"С 25 мая новых случаев не зарегистрировано. ВОЗ считает вспышку завершившейся", – заявил Гебреисус.

Today, the final contact of a person exposed to #hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative and returned home. No further cases have been reported since the 25th of May. Therefore, @WHO considers the hantavirus outbreak over. pic.twitter.com/ePQnylyo0k — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 2, 2026

Корабль MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя в апреле и направился к Канарским островам. На борту находились около 150 человек. В основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа был один россиянин. Известно, что на борту судна было зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заражения хантавирусом, три человека скончались.

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