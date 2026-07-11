Более 100 турецких врачей наказали за проведение кесарева сечения

В Турции начали применять дисциплинарные меры в отношении врачей, проводящих кесарево сечение. По данным медицинских организаций, более 100 специалистов по всей стране получили наказания, а также были направлены на обязательное обучение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета BirGün, поводом для таких мер стал высокий показатель кесаревых сечений в стране. В Анталье медицинская палата заявила о временном отстранении от работы врачей акушеров-гинекологов и их направлении на специальное обучение.

В Турецкой медицинской ассоциации (TTB) считают, что подобные санкции не решают проблему. Заместитель председателя организации профессор Айше Гюлтекенгил заявила, что высокая доля кесаревых сечений связана с системными трудностями в сфере здравоохранения.

По ее словам, уровень таких операций в Турции превышает 60%. Среди причин она назвала нагрузку на врачей, давление из-за возможных судебных разбирательств, а также особенности организации медицинской помощи беременным женщинам.

Гюлтекенгил отметила, что эффективное наблюдение за беременностью с участием специалистов первичного звена и акушерок может снизить количество осложнений и необходимость проведения операций. Однако недостаточное внимание к профилактической медицине и нехватка условий для комфортных естественных родов, по ее словам, также влияют на выбор в пользу кесарева сечения.

Представители медицинского сообщества призывают решать проблему не путем наказаний врачей, а через улучшение системы ведения беременности и организации родов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане врачей обяжут вносить персональные данные о пациентах (анамнез) в единую базу.