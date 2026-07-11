"Черный ящик" против ядерной катастрофы: новую технологию испытали в Китае

Инженеры из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики представили концепцию миниатюрного "черного ящика" для космических аппаратов с ядерной силовой установкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, устройство должно помочь быстро обнаружить радиоактивные обломки в случае аварии ракеты и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Новая система получила название Micro Black Box (MBB). Она записывает данные полета и передает координаты места падения с помощью спутникового маяка. По замыслу разработчиков, это позволит спасательным службам оперативно найти опасные фрагменты аппарата.

Конструкция весом около 4,5 кг выполнена из нескольких защитных слоев, включая алюминиевые соты, магниевый сплав, эластичную пену и аэрогель. Благодаря этому устройство способно выдерживать мощные удары и высокие температуры, сохраняя работоспособность даже после крушения.

Испытания показали, что "черный ящик" поглощает более 90% энергии удара. Во время эксперимента прототип подвергли столкновению на высокой скорости, после чего он продолжил передавать сигнал, несмотря на повреждение внешнего корпуса.

Авторы разработки также предложили модификацию с надувной подушкой безопасности, которая позволяет устройству оставаться на поверхности воды после падения в океан. По мнению исследователей, технология может повысить безопасность будущих космических миссий с использованием ядерных энергетических установок.

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