#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
События

Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета – заявление Минтранспорта

Казахстан получил расшифровку черных ящиков – заявление Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Казахстан привезли расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК:

"Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в Казахстан, также изучаются специалистами".

В ведомстве отметили, что комиссия по расследованию авиационного происшествия Минтранспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:57
Президент Азербайджана об авиакатастрофе под Актау: Требуем наказания виновных
, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:57

7 января 2025 года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Отмечалось, что соответствующую информацию из двух самописцев отправили властям Казахстана. Позднее в Минтранспорта Казахстана заявили, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, которые приступят к изучению данных черных ящиков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:57
О погибшей близ Актау бортпроводнице AZAL снимут фильм
, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:57

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Стервятник выбран птицей года в Казахстане
События
17:29, Сегодня
Стервятник выбран птицей года в Казахстане
Казахская тазы официально получила патент
События
15:34, Сегодня
Казахская тазы официально получила патент
В Алматы появился новый сквер с катком
События
11:57, Сегодня
В Алматы появился новый сквер с катком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: