Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета – заявление Минтранспорта
Об этом 15 января 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК:
"Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в Казахстан, также изучаются специалистами".
В ведомстве отметили, что комиссия по расследованию авиационного происшествия Минтранспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования.
7 января 2025 года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Отмечалось, что соответствующую информацию из двух самописцев отправили властям Казахстана. Позднее в Минтранспорта Казахстана заявили, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, которые приступят к изучению данных черных ящиков.
Материал по теме
Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.