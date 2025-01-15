Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета – заявление Минтранспорта

В Казахстан привезли расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК:

"Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в Казахстан, также изучаются специалистами".

В ведомстве отметили, что комиссия по расследованию авиационного происшествия Минтранспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования .

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7 января 2025 года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Отмечалось, что соответствующую информацию из двух самописцев отправили властям Казахстана. Позднее в Минтранспорта Казахстана заявили, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, которые приступят к изучению данных черных ящиков.

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Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.