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Технологии

Китай смог "вернуть" день посреди ночного Тянь-Шаня

Гибридный энергокомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 03:32 Фото: CTG
Китайская корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в режим коммерческой эксплуатации крупнейший в мире гибридный энергокомплекс, сочетающий солнечные фотоэлектрические панели и концентрированную солнечную энергетику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, объект, расположенный в пустыне Гоби, продолжает выработку электроэнергии после захода солнца без использования литий-ионных аккумуляторов.

Главная особенность станции мощностью 1000 мегаватт, построенной в районе Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района, заключается в системе хранения энергии в виде тепла.

Вместо батарей используется расплавленная соль, которая позволяет электростанции вырабатывать электроэнергию еще восемь часов после наступления темноты.

Энергетический комплекс объединяет 900 мегаватт фотоэлектрических солнечных панелей и 100 мегаватт концентрированной солнечной электростанции. Он занимает площадь 1 817 гектаров у южного подножия гор Тянь-Шань.

Днем основную нагрузку несут традиционные солнечные панели, напрямую передающие электроэнергию в сеть. Концентрированная солнечная электростанция работает по другому принципу: 260 тысяч подвижных зеркал, размещенных на площади 800 тысяч квадратных метров, фокусируют солнечный свет и нагревают расплавленную соль до 550°C.

Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах. После захода солнца оно используется для производства пара, который вращает турбину и обеспечивает дальнейшую выработку электроэнергии.

Восьмичасовая работа после заката относится только к блоку концентрированной солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, а не ко всему комплексу мощностью 1000 мегаватт.

То есть, ночью продолжает работать только тепловая часть станции, а фотоэлектрические панели перестают генерировать электроэнергию. Именно этот блок позволяет решить одну из главных проблем солнечной энергетики – зависимость от светового дня.

В проекте применяется технология линейных отражателей Френеля, которую CTG усовершенствовала.

По данным компании, новая конструкция повышает эффективность преобразования тепловой энергии примерно на 10% по сравнению с традиционными системами такого типа. Установка состоит из 46 независимых контуров, благодаря чему обслуживание отдельных участков не требует остановки всей станции.

Ранее мы сообщали о том, что Китай испытал мощь первого в мире искусственного солнца.

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Аксинья Титова
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