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Мир

Американку экстренно прооперировали после занятий йогой

американку экстренно прооперировали после занятий йогой, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 22:03 Фото: pixabay
Американка Кимберли Росс после занятия хатха-йогой перестала чувствовать ногу из-за смещения межпозвоночных дисков, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, сначала она почувствовала острую боль в спине, которая быстро усилилась. В течение нескольких дней женщина начала терять чувствительность в правой ноге и испытывать сильную слабость, потеряв контроль над мочевым пузырем. Врачи диагностировали у нее редкое и потенциально опасное состояние, при котором нервы в нижней части спинного мозга сдавливаются из-за смещения межпозвоночных дисков.

Как уточняется, пострадавшую экстренно прооперировали, удалив два поврежденных позвоночных диска и стабилизировав позвоночник. Между тем даже после операции существует риск, что женщина может никогда полностью не восстановить подвижность ноги.

По словам врачей, резкое или чрезмерное скручивание и сгибание могут спровоцировать смещение дисков у людей с определенной анатомической предрасположенностью.

Росс, которая раньше активно пропагандировала пользу йоги для здоровья, теперь предупреждает, что даже самые популярные и "мягкие" практики могут быть связаны с риском, особенно если человек имеет скрытые проблемы с позвоночником.

"Я всегда думала, что йога безопасна, но теперь знаю, что нужно быть внимательным к своему телу и не игнорировать сигналы тревоги", – говорит она.

Ранее сообщалось, что с лучами солнца в Астане активизировались пенсионеры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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