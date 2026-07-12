Аргентина и Швейцария завершили битву за выход в полуфинал
Фото: Instagram/afaseleccion
12 июля на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити сборная Аргентины вышла против национальной команды Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 , сообщает Zakon.kz.
Итог встречи – 3:1 в пользу сборной Аргентины.
Победитель этого противостояния получил последнюю путевку в полуфинал чемпионата мира-2026, где встретится со сборной Англии, ранее обыгравшей Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время.
Полуфиналы пройдут 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на стадионе "МетЛайф".
К слову, ФИФА уже запустила продажу небольших фрагментов газона с данного стадиона.
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