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Спорт

Аргентина и Швейцария завершили битву за выход в полуфинал

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 08:46 Фото: Instagram/afaseleccion
12 июля на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити сборная Аргентины вышла против национальной команды Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 , сообщает Zakon.kz.

Итог встречи – 3:1 в пользу сборной Аргентины.

Аргентина – Англия, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 08:46

Фото: Telegram/Foot Football

Победитель этого противостояния получил последнюю путевку в полуфинал чемпионата мира-2026, где встретится со сборной Англии, ранее обыгравшей Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время.

Англия – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 08:46

Фото: Telegram/Спортс

Полуфиналы пройдут 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на стадионе "МетЛайф".

К слову, ФИФА уже запустила продажу небольших фрагментов газона с данного стадиона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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