США и Иран вновь обменялись ударами: Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива

США и Иран в ночь на 12 июля 2026 года нанесли новые удары на фоне очередного обострения вокруг Ормузского пролива. Поводом, по версии Тегерана, стало прохождение контейнеровоза по "несанкционированному маршруту", сообщает Zakon.kz.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что судно, якобы создавшее угрозу безопасности судоходства, было поражено после отключения навигационных систем. В Иране также заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления и предупредили, что любое вмешательство США встретит "жесткий ответ".

В ответ Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале третьего раунда ударов по Ирану. По заявлению американской стороны, целью операции является ослабление возможностей Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, пишет The Guardian.

По данным CENTCOM, атакованный контейнеровоз под флагом Кипра получил серьезные повреждения машинного отделения, один член экипажа пропал без вести.

Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте в девяти морских милях к востоку от побережья Омана. Отмечается, что после попадания в кормовую часть на судне возник пожар.

Позже Министерство обороны ОАЭ заявило, что силы ПВО отражают ракетные и беспилотные атаки. В соседнем Бахрейне были включены сирены воздушной тревоги, а жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах.

Иран утверждает, что несколько судов пытались пройти через пролив по маршрутам, не согласованным с иранской стороной, проигнорировав предупреждения об изменении курса. В КСИР заявили, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе, а любые новые атаки против Ирана повлекут ответные удары по военным объектам противника.

На фоне эскалации в Омане продолжаются дипломатические контакты. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой МИД Омана Сайидом Бадром Альбусаиди, стороны обсудили возможные механизмы обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

По информации Reuters, при посредничестве Омана, Катара и Пакистана предпринимались попытки организовать переговоры между Ираном и США, однако их результаты пока неизвестны.

Тем временем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении после похорон отца заявил, что Тегеран намерен отомстить за его гибель. По его словам, Иран уже определил список потенциальных целей.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что любая попытка покушения на него приведет к "полному уничтожению" Ирана. В социальной сети Truth Social он заявил, что против Исламской Республики готовы тысячи ракет, если Тегеран реализует свои угрозы.

По данным Axios и Politico, Вашингтон потребовал от Ирана прекратить атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе и официально подтвердить свободу судоходства через этот стратегически важный маршрут.

Ранее Саудовская Аравия сделала самую большую скидку на свою нефть за четверть века.