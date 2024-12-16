Семь туристов отравились спиртным в пятизвездочном отеле на Фиджи
Фото: pixabay
Туристы испытали тошноту, рвоту и неврологические симптомы после употребления алкоголя на пятизвездочном курорте на острове Вити-Леву (Фиджи). Полиция заказала токсикологические тесты и ждет результатов, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky News, 14 декабря правительство Фиджи заявило, что среди туристов, которым стало плохо после распития спиртных напитков есть австралийцы и один американец.
По словам представителя министерства здравоохранения Фиджи Джемесы Тудраву, группе оказали своевременную медицинскую помощь.
Менеджер по работе с клиентами курорта Мерейси Макуту сообщила государственному телеканалу Фиджи, что компания также расследует инцидент.
"Наша главная задача на данный момент – заботиться о гостях, которые в данный момент находятся в больнице", – сказала она Фиджийской вещательной корпорации.
Правительства разных стран обновили свои рекомендации для путешественников на Фиджи, а также предупредили своих граждан о риске отравления алкоголем во время путешествий.
Ранее появилась информация, что правила краткосрочной аренды жилья ужесточат в Хорватии.
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