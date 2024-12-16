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Туризм

Семь туристов отравились спиртным в пятизвездочном отеле на Фиджи

Семь туристов отравились спиртным в пятизвездочном отеле на Фиджи, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 02:59 Фото: pixabay
Туристы испытали тошноту, рвоту и неврологические симптомы после употребления алкоголя на пятизвездочном курорте на острове Вити-Леву (Фиджи). Полиция заказала токсикологические тесты и ждет результатов, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 14 декабря правительство Фиджи заявило, что среди туристов, которым стало плохо после распития спиртных напитков есть австралийцы и один американец.

По словам представителя министерства здравоохранения Фиджи Джемесы Тудраву, группе оказали своевременную медицинскую помощь.

Менеджер по работе с клиентами курорта Мерейси Макуту сообщила государственному телеканалу Фиджи, что компания также расследует инцидент.

"Наша главная задача на данный момент – заботиться о гостях, которые в данный момент находятся в больнице", – сказала она Фиджийской вещательной корпорации.

Правительства разных стран обновили свои рекомендации для путешественников на Фиджи, а также предупредили своих граждан о риске отравления алкоголем во время путешествий.

Ранее появилась информация, что правила краткосрочной аренды жилья ужесточат в Хорватии.

Аксинья Титова
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