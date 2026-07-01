Школьники отравились в казахстанском частном лагере: полиция выясняет причины инцидента

В частном образовательно-оздоровительном центре в районе Биржан сал Акмолинской области шестерых отдыхающих из Астаны, Караганды и Кокшетау госпитализировали с признаками пищевого отравления, сообщает Zakon.kz.

Пациентов в возрасте от 9 до 12 лет начали доставлять в больницы Кокшетау и района ночью 1 июля, передает "Седьмой канал". Их беспокоили рвота, высокая температура и диарея.

Сам центр, круглогодичный и языковой, по словам санврачей, имеет необходимое санэпидзаключение. В полиции уже возбудили уголовное дело, там выясняют причины инцидента.

Сами дети рассказали, что накануне перед отравлением ели пироги и лакомились мороженым. Также школьники посетили с экскурсией Боровое.

Со слов заведующей инфекционным отделением областной детской больницы Виктории Пичкуновой, сейчас в больнице областного центра остаются четверо отравившихся. Двое ребят вернулись обратно в лагерь.

Также стало известно, что подростка ударило током на крыше вагона в Костанае. В тяжелом состоянии он доставлен в областную детскую больницу.