В США умерла последняя пациентка с "железным легким"

Американке Марте Лиллард было 5 лет, когда у нее диагностировали полиомиелит. Из-за диагноза ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Никто не верил, что она доживет и до 20 лет, но ей удалось дожить до 78, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Oklahoma's News 4, женщина умерла 26 июня этого года в Оклахоме, став последней пациенткой с полиомиелитом в США, которая использовала этот аппарат.

"Ей сказали, что она не должна дожить до 20 лет, но у нее был энтузиазм и стремление продолжать жить, максимально используя свои возможности", – вспоминает младшая сестра Лиллард, Синди Маквей.

Маквей связывает смерть своей сестры с последствиями длительного течения COVID-19. По ее словам, в свидетельстве о смерти ее сестры указаны хроническая легочная недостаточность и постполиомиелитный синдром. Так долго жизнь американки поддерживало "железное легкое".

В последние годы он как капсула обволакивал тело женщины 23 часа в сутки, но в ранние годы жизни она пользовалась им только во время сна.

В детстве Лиллард посещала среднюю школу, используя телефонную систему, которая позволяла ей общаться с учителями и одноклассниками через домофон в классах.

Благодаря специально оборудованному трейлеру и звонкам отца в отели, чтобы узнать, достаточно ли широкие у них двери для размещения аппарата, в котором спала Лиллард, ее семья даже путешествовала.

Полиомиелит когда-то был одним из самых страшных заболеваний в мире. Его ежегодные вспышки приводили к тысячам случаев паралича среди детей.

Вакцины стали доступны начиная с 1955 года. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, национальная кампания вакцинации сократила ежегодное число случаев заболевания в США до менее чем 100 в 1960-х годах и до менее чем 10 в 1970-х годах.

В 1979 году полиомиелит был объявлен ликвидированным в США, что означало, что он больше не распространялся регулярно.

Благодаря терапии Лиллард удалось частично восстановить подвижность левой руки и ног. Однако она могла двигать левой рукой только из стороны в сторону в области талии. Несмотря на невозможность дотянуться до предметов, она много лет жила одна и готовила себе еду.

Интернет также позволил Лиллард познакомиться со своим будущим мужем. После терактов 11 сентября 2001 года Лиллард захотела узнать больше о произошедшем. В чате она познакомилась с мужчиной из Египта и общалась с ним онлайн более 20 лет. Маквей описала свою сестру как артистичную и творческую личность. Она писала стихи и сочиняла песни.

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