Жил на широкую ногу за чужой счет: финансист украл у VIP-клиента 1,6 млрд тенге

Бывшему сотруднику крупнейших американских банков грозит до 25 лет тюрьмы за кражу 3,5 млн долларов (около 1,6 млрд тенге) у своего VIP-клиента. Мужчина умудрялся годами тайно обнулять чужой счет ради "красивой жизни", передает Zakon.kz.

Как сообщает издание New York Post, 44-летний Сун Му Чо из Нью-Йорка признал себя виновным в мошенничестве 15 июня. С 2023 по 2025 год он крал деньги со счета состоятельного клиента, который нанял его в качестве финансового консультанта.

На работу в Citibank Чо перешел в октябре 2025 года, а до этого был сотрудником еще нескольких крупных организаций, включая банк JP Morgan Chase.

"Мошенник похищал деньги, подделав подпись клиента, а переводы проводил через компанию приятеля, который получал за это откаты. Более того, Чо удалось проникнуть в компьютерную сеть банка и удалить данные клиента, чтобы система не посылала автоматических уведомлений о списании средств", – отмечается в публикации.

Полученные деньги Чо тратил на красивую жизнь: много путешествовал и покупал ювелирные украшения.

Ранее сообщалось, что 76-летняя казахстанка едва не потеряла 20 млн после звонка из "поликлиники".