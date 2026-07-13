76-летняя казахстанка едва не потеряла 20 млн после звонка из "поликлиники"

Запись в поликлинику едва не стоила пожилой жительнице Астаны 20 млн тенге. Мошенники использовали хитрую схему: выведали у 76-летней пенсионерки SMS-код под предлогом визита к врачу и с помощью психологического давления заставили ее выполнять их приказы, передает Zakon.kz.

Как сообщили 13 июля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции столицы, правоохранители совместно с "Казахтелекомом" предотвратили мошенничество на 20 млн тенге. Жертвой обмана едва не стала 76-летняя жительница столицы.

По предварительным данным, злоумышленники связались с пенсионеркой, представившись сотрудниками поликлиники.

"Под предлогом записи на прием они убедили женщину сообщить код подтверждения, поступивший в SMS-сообщении. В дальнейшем, используя методы психологического воздействия, мошенники продолжили удерживать потерпевшую на связи и убедили ее выйти из дома и проследовать в парк, где она ожидала дальнейших указаний", – рассказали в полиции.

После поступления информации о возможном мошенничестве сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, установили местонахождение пенсионерки и пресекли противоправные действия.

"Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить хищение денежных средств. Все сбережения, включая средства, находившиеся на банковских счетах и депозитах, сохранены", – сообщили в ДП.

Полиция напоминает: ни сотрудники государственных органов, ни работники банков, ни представители медицинских учреждений не запрашивают по телефону SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли или иную конфиденциальную информацию. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор.

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