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Мир

Биньямина Нетаньяху объявили в международный розыск

Биньямина Нетаньяху объявили в международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 20:50 Фото: wikipedia/Биньямин Нетаньяху
Стамбульский суд по тяжким уголовным делам №11 принял решение подготовить красное уведомление Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках дела о "Флотилии Сумуд", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bengü Türk, суд уже выдал ордер на задержание Нетаньяху и других фигурантов дела. На последнем заседании коллегия суда единогласно постановила оформить запрос о международном розыске.

Дело связано с расследованием, которое ведет прокуратура Стамбула. В обвинительном заключении утверждается, что фигурантам предъявлены обвинения по ряду тяжких статей, включая преступления против человечности, геноцид, умышленное повреждение имущества, грабеж, причинение вреда здоровью и жестокое обращение.

Кроме того, среди предъявленных обвинений указаны воспрепятствование движению транспортных средств, захват или удержание судов, а также незаконное лишение людей свободы.

По данным турецкой стороны, прокуратура требует для обвиняемых суровых наказаний, включая пожизненное заключение и длительные сроки лишения свободы.

"Флотилия Сумуд" (от араб. "сумуд" – стойкость) – это масштабная международная гражданская инициатива, включавшая около 60 судов, целью которой был прорыв израильской морской блокады сектора Газа и доставка гуманитарной помощи.

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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