Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых, по данным военных, были ликвидированы командир одной из ячеек военно-морского подразделения ХАМАС и еще три вооруженных боевика, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает ЦАХАЛ, в районе города Газа был уничтожен Осама Наим Хамди Шамлах, которого израильская армия называет командиром ячейки в составе военно-морского подразделения ХАМАС. По данным военных, он занимался восстановлением и усилением возможностей этого подразделения, а также подготовкой атак в морской сфере.

Еще один удар был нанесен на севере сектора Газа. В результате, как заявили в ЦАХАЛ, были ликвидированы трое вооруженных членов ХАМАС, которые, по утверждению израильской стороны, представляли непосредственную угрозу для военнослужащих.

В армии Израиля сообщили, что перед нанесением ударов предпринимались меры для снижения риска среди мирного населения, включая применение высокоточного вооружения и воздушное наблюдение.

В ЦАХАЛ также заявили, что подразделения Южного командования продолжают находиться в районе проведения операции в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и будут действовать против выявленных угроз.

Ранее сообщалось, что израильские военные заявили об атаке на оружейное производство ХАМАС.