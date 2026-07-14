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Мир

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 20:37 Фото: magnific.com
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых, по данным военных, были ликвидированы командир одной из ячеек военно-морского подразделения ХАМАС и еще три вооруженных боевика, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает ЦАХАЛ, в районе города Газа был уничтожен Осама Наим Хамди Шамлах, которого израильская армия называет командиром ячейки в составе военно-морского подразделения ХАМАС. По данным военных, он занимался восстановлением и усилением возможностей этого подразделения, а также подготовкой атак в морской сфере.

Еще один удар был нанесен на севере сектора Газа. В результате, как заявили в ЦАХАЛ, были ликвидированы трое вооруженных членов ХАМАС, которые, по утверждению израильской стороны, представляли непосредственную угрозу для военнослужащих.

В армии Израиля сообщили, что перед нанесением ударов предпринимались меры для снижения риска среди мирного населения, включая применение высокоточного вооружения и воздушное наблюдение.

В ЦАХАЛ также заявили, что подразделения Южного командования продолжают находиться в районе проведения операции в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и будут действовать против выявленных угроз.

Ранее сообщалось, что израильские военные заявили об атаке на оружейное производство ХАМАС.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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