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Мир

"Сцена из антиутопии": тысячи мертвых крабов нашли на пляже Австралии

мертвых крабов обнаружили на пляже в Австралии на фоне экологического кризиса, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 22:44 Фото: magnific.com
На одном из пляжей австралийского города Аделаида обнаружили тысячи погибших крабов. Необычную картину заметила ученый Сьюзан Белперио во время обследования побережья Гленелг. По ее словам, увиденное выглядело как "сцена из антиутопического фильма", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo News Australia, это стало очередным тревожным событием на фоне продолжающегося распространения токсичного цветения водорослей, которое уже повлияло на морскую экосистему региона, туризм и рыболовную отрасль.

Ранее власти штата не придавали массовой гибели крабов большого значения, однако ученые считают, что последствия экологического явления могли привести к гибели миллионов морских животных.

Департамент первичной промышленности и регионального развития Южной Австралии (PIRSA) заявил, что пока не связывает гибель крабов напрямую с токсичными водорослями. По данным ведомства, анализы показали лишь низкий уровень содержания опасного штамма Karenia у побережья.

Специалисты продолжают выяснять причины произошедшего. Среди возможных факторов рассматриваются изменения температуры воды, уровня солености, содержания кислорода, а также распространение заболеваний или загрязнение окружающей среды.

Белперио начала фиксировать количество погибших крабов около 10 дней назад. Во время подсчета на участке площадью 100 квадратных метров она обнаружила более тысячи погибших особей.

Экологи также опасаются, что массовая гибель крабов может повлиять на птиц и домашних животных. Морские птицы, испытывающие нехватку пищи из-за последствий цветения водорослей, могут начать массово поедать погибших крабов, что потенциально опасно для их здоровья.

Ранее сообщалось, что новый пляж в Атырау разочаровал отдыхающих.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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