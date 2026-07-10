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Туризм

Новый пляж в Атырау разочаровал отдыхающих

Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 08:48 Фото: yandex.kz
Жители Атырау недовольны новым городским пляжем "Малибу", сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан, на территории очень тесно, отсутствует элементарная инфраструктура, а благоустройство так и не завершили. Как передает "Almaty TV", на пляж приезжают не только жители Атырау, но и гости из Мангистауской и Актюбинской областей. Однако вместо комфортного отдыха многие столкнулись с неудобствами.

На претензии отдыхающих в городском акимате ответили, что объект пока не сдан в окончательном виде, а благоустройство продолжается.

"Пляж "Малибу" построили в короткие сроки – всего за 18 дней. За это время территорию подготовили, подвели инженерные сети, электричество и воду. Сейчас на пляже установили и ввели в эксплуатацию два санитарных сооружения, два тропических душа, навесы, шезлонги, раздевалки, урны, скамейки, а также и другое необходимое оборудование для пляжа", – сообщила пресс-секретарь акима города Еркеназ Калижан.

Ранее стало известно, что на водоеме "Тухлая Балка" в Атырау могут появиться лотосы. На подготовленном участке высадили 270 корневищ редкого растения. Если эксперимент удастся, в городе создадут новую туристическую локацию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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