Миссия началась: новый экипаж занял место на борту МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-29" успешно стартовал и пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии 75-й долговременной экспедиции, сообщает Zakon.kz.

Корабль выполнил сближение с МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стыковка с модулем "Причал" станции состоялась в 20:52:23 по московскому времени.

На борт МКС после открытия люков перейдут члены нового экипажа – космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

В ходе экспедиции экипаж проведет на орбите около 261 суток. За это время космонавты и астронавт выполнят 38 научных экспериментов, включая исследования по программам "Газоанализатор-ФС", "Теледроид" и "Солнце-Терагерц".

Фото: Роскосмос

Следующим этапом станет открытие люков между кораблем и станцией и официальное присоединение нового экипажа к работе на борту МКС.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал, как на Международной космической станции готовятся к прибытию экипажа МКС-75.