Миссия началась: новый экипаж занял место на борту МКС
Корабль выполнил сближение с МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стыковка с модулем "Причал" станции состоялась в 20:52:23 по московскому времени.
На борт МКС после открытия люков перейдут члены нового экипажа – космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
В ходе экспедиции экипаж проведет на орбите около 261 суток. За это время космонавты и астронавт выполнят 38 научных экспериментов, включая исследования по программам "Газоанализатор-ФС", "Теледроид" и "Солнце-Терагерц".
Следующим этапом станет открытие люков между кораблем и станцией и официальное присоединение нового экипажа к работе на борту МКС.
Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал, как на Международной космической станции готовятся к прибытию экипажа МКС-75.