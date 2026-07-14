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Мир

Миссия началась: новый экипаж занял место на борту МКС

Космическая вахта началась: Союз МС-29 доставил экипаж на МКС, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 23:11 Фото: Роскосмос
Пилотируемый корабль "Союз МС-29" успешно стартовал и пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии 75-й долговременной экспедиции, сообщает Zakon.kz.

Корабль выполнил сближение с МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стыковка с модулем "Причал" станции состоялась в 20:52:23 по московскому времени.

На борт МКС после открытия люков перейдут члены нового экипажа – космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

В ходе экспедиции экипаж проведет на орбите около 261 суток. За это время космонавты и астронавт выполнят 38 научных экспериментов, включая исследования по программам "Газоанализатор-ФС", "Теледроид" и "Солнце-Терагерц".

Новая команда на орбите: экипаж 75-й экспедиции прибыл на станцию, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 23:11

Фото: Роскосмос

Следующим этапом станет открытие люков между кораблем и станцией и официальное присоединение нового экипажа к работе на борту МКС.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал, как на Международной космической станции готовятся к прибытию экипажа МКС-75.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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