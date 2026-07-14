Принц Гарри вспомнил самые обидные школьные прозвища

Принц Гарри признался, что в школьные годы сталкивался с буллингом со стороны сверстников. По словам младшего сына короля Карла III, одноклассники часто дразнили его из-за рыжих волос, называя "морковной головой" (carrot top), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на подкаст The Joe Marler Will See You Now. Во время разговора Гарри с юмором отметил, что сам считает свой цвет волос скорее каштаново-рыжим, чем ярко-рыжим.

Отмечается, что ведущие пошутили на эту тему, после чего принц Гарри сказал, что в школе его действительно часто дразнили из-за внешности, а затем иронично добавил, что после разговора ему "понадобится терапия".

В том же интервью герцог Сассекский рассказал, что поддерживать психическое здоровье ему помогают регулярные физические нагрузки. По его словам, занятия спортом особенно важны в периоды эмоциональных трудностей.

Отвечая на вопрос о своей нынешней роли, Гарри назвал себя прежде всего "отцом на полной ставке", а также ветераном британской армии и герцогом.

Ранее принц Гарри рассмешил публику на занятии по "козьей йоге".