Пропавшая девочка выросла в 100 метрах от родителей, которые искали ее всю жизнь

В Китае женщина спустя 35 лет поисков воссоединилась со своей настоящей семьей и узнала шокирующую правду: все эти годы она жила на соседней улице, всего в 100 метрах от окон своих биологических родителей, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Mothership. По данным издания, 37-летняя Цуй Нин пропала в 1991 году на рынке города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Ее семья снимала там квартиру, а отец торговал продуктами.

"В день исчезновения мужчина дал двухлетней дочери немного денег и отправил в ближайшую лавку купить булочку. Однако девочка заблудилась, перешла через улицу и оказалась на огромном оптовом рынке. Там ее заметила торговка. Она поняла, что ребенок потерялся, и попыталась найти родителей при помощи объявлений по громкой связи, но никто не откликнулся", – говорится в публикации.

Тогда китаянка забрала Цуй к себе и вырастила как свою дочь. При этом биологические родители девочки еще несколько лет оставались в Наньнине, работали на том же рынке и жили на соседней улице. Отец Цуй потратил всю жизнь на поиски дочери. Его не стало несколько лет назад.

Найти настоящих родителей Цуй, которая позже переехала с приемной семьей в Дэбао, смогла только недавно. 7 июля она зарегистрировалась в специальном сервисе для поиска пропавших родных, и уже через несколько часов с ней связалась сестра.

Женщины прошли ДНК-тест, который подтвердил их родство. После этого Цуй воссоединилась с сестрой и матерью.

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