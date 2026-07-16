Жара ударила по урожаю в Германии: прогноз по сбору зерна резко ухудшился

Экстремальная жара последних недель вынудила Ассоциацию сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV) пересмотреть прогноз урожая зерновых на 2026 год. По оценкам экспертов, высокие температуры привели к преждевременному созреванию посевов и снижению урожайности, пишет Zakon.kz.

Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV) ухудшила прогноз урожая зерновых в стране после нескольких недель аномальной жары. Теперь организация ожидает собрать 42,7 млн тонн зерна, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Еще недавно прогноз составлял 44,1 млн тонн.

Как пояснил эксперт зернового рынка DRV Гвидо Зедлер, экстремально высокие температуры серьезно сказались на состоянии посевов.

"Посевы сильно пострадали от жары. Во многих местах растения преждевременно завершили свое развитие, из-за чего в колосьях сформировалось меньше зерен или они оказались мельче", – отметил специалист.

Несмотря на снижение прогноза, в DRV считают, что общий объем урожая все же останется на уровне средних многолетних показателей. Однако нынешняя ситуация вновь показала, насколько уязвимо сельское хозяйство перед экстремальными погодными явлениями. В ассоциации подчеркивают, что отрасли необходимо адаптироваться к изменению климата, в том числе за счет выведения более устойчивых к засухе и высоким температурам сортов сельскохозяйственных культур.

Германия, как и многие европейские страны, этим летом столкнулась с продолжительными периодами экстремальной жары. По данным немецких аграриев, именно погодные условия стали главным фактором, повлиявшим на снижение ожидаемого урожая зерновых.

Ранее стало известно, что от царящей в Европе жары умирают туристы. Трагический случай произошел в Испании.