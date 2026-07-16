Медведь-сладкоежка взламывает холодильники и держит в страхе японский город

Необычный "взломщик" разыскивается в Японии. Полиция ищет медведя, который регулярно наведывается в дома за едой, сообщает Zakon.kz.

Власти японской префектуры Иватэ разыскивают медведя, которого подозревают в серии проникновений в жилые дома и магазины. По данным местных властей, за две недели хищник успел побывать как минимум в 14 зданиях. Везде он искал еду, поэтому научился открывать холодильники.

По информации The Guardian, за последние две недели животное побывало не только в жилых домах городка Сидзукуиси, но и на ферме и в кондитерской.

Одним из последних случаев стало проникновение в дом 87-летнего Мицуо Мацубары. Ночью мужчина услышал шум на кухне и обнаружил, что медведь открыл холодильник и разбросал продукты по полу. Пока его супруга вызывала полицию, зверь покинул дом через заднюю дверь.

Как отмечают местные СМИ, животное неоднократно возвращалось в одни и те же места. На одной из ферм медведь несколько раз поедал корм для скота, а в другом доме пять раз наведывался за сладостями – печеньем, сахаром и пончиками.

Еще один инцидент произошел в кондитерской, где хищник вскрыл дверь и добрался до холодильника с выпечкой.

Особую тревогу вызвал случай, когда хозяин одного из домов вернулся из магазина и обнаружил медведя рядом с комнатой, где спал его пожилой отец. Зверь сначала убежал, но вскоре попытался вернуться, и мужчине пришлось удерживать раздвижную дверь около 30 секунд, пока медведь пытался попасть внутрь.

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели "воришку".

Japanese man awakes to find bear staring at him, animal tries to enter house repeatedly https://t.co/B43RlB0B9B — The Straits Times (@straits_times) July 11, 2026

Власти уже установили ловушки и электрические ограждения возле домов, которые чаще всего посещал хищник, а также усилили патрулирование района. Специалисты предполагают, что за всеми случаями стоит один и тот же азиатский черный медведь, отличающийся необычной настойчивостью и привычкой возвращаться туда, где ему уже удавалось найти пищу.

Ранее стало известно о котенке, который стал невольным участником ограбления банка в США.