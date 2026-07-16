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Мир

Медведь-сладкоежка взламывает холодильники и держит в страхе японский город

животное, поиски медведя, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 21:10 Фото: pixabay
Необычный "взломщик" разыскивается в Японии. Полиция ищет медведя, который регулярно наведывается в дома за едой, сообщает Zakon.kz.

Власти японской префектуры Иватэ разыскивают медведя, которого подозревают в серии проникновений в жилые дома и магазины. По данным местных властей, за две недели хищник успел побывать как минимум в 14 зданиях. Везде он искал еду, поэтому научился открывать холодильники.

По информации The Guardian, за последние две недели животное побывало не только в жилых домах городка Сидзукуиси, но и на ферме и в кондитерской.

Одним из последних случаев стало проникновение в дом 87-летнего Мицуо Мацубары. Ночью мужчина услышал шум на кухне и обнаружил, что медведь открыл холодильник и разбросал продукты по полу. Пока его супруга вызывала полицию, зверь покинул дом через заднюю дверь.

Как отмечают местные СМИ, животное неоднократно возвращалось в одни и те же места. На одной из ферм медведь несколько раз поедал корм для скота, а в другом доме пять раз наведывался за сладостями – печеньем, сахаром и пончиками.

Еще один инцидент произошел в кондитерской, где хищник вскрыл дверь и добрался до холодильника с выпечкой.

Особую тревогу вызвал случай, когда хозяин одного из домов вернулся из магазина и обнаружил медведя рядом с комнатой, где спал его пожилой отец. Зверь сначала убежал, но вскоре попытался вернуться, и мужчине пришлось удерживать раздвижную дверь около 30 секунд, пока медведь пытался попасть внутрь.

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели "воришку".

Власти уже установили ловушки и электрические ограждения возле домов, которые чаще всего посещал хищник, а также усилили патрулирование района. Специалисты предполагают, что за всеми случаями стоит один и тот же азиатский черный медведь, отличающийся необычной настойчивостью и привычкой возвращаться туда, где ему уже удавалось найти пищу.

Ранее стало известно о котенке, который стал невольным участником ограбления банка в США.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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