Тонны мяса неизвестного качества изъяли в подпольном производстве Астаны

В Астане сотрудники полиции выявили незаконный цех по переработке мясной продукции, который работал в одном из частных домов. Производство осуществлялось без разрешительных документов, а готовый товар поставлялся в магазины и кафе столицы, сообщает Zakon.kz.

Во время проверки правоохранители обнаружили более трех тонн мясной продукции неизвестного происхождения и качества. Установлено, что при производстве и хранении продукции допускались серьезные нарушения санитарных требований.

В частности, в цехе не соблюдался необходимый температурный режим, а мясо находилось в антисанитарных условиях. Часть продукции имела признаки порчи – неприятный запах, следы насекомых и другие признаки непригодности к употреблению.

Вся выявленная продукция была изъята и уничтожена. Благодаря оперативным действиям полиции потенциально опасное мясо не поступило в продажу и не попало к потребителям.

В отношении владельцев незаконного производства приняты меры в соответствии с законодательством. Полиция напоминает, что изготовление и реализация продуктов питания с нарушением санитарных норм могут представлять серьезную угрозу здоровью граждан.

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