Котенок стал "соучастником" ограбления банка в США
13 июля в городе Белтсвилл (штат Мэриленд) произошел необычный инцидент.
По данным New York Post, мужчина зашел в магазин Pet Supplies Plus, где из зоны для устройства судьбы животных и передачи их новым хозяевам забрал трехмесячного котенка по кличке Магнолия. Затем злоумышленник направился в отделение банка PNC, расположенное в том же торговом центре.
Как позже рассказали в полиции, подозреваемый попросил сотрудника банка подержать котенка, после чего передал кассиру записку с требованием выдать наличные. Однако ограбление не удалось: прибывшие копы задержали мужчину прямо в банке. Пушистика Магнолию вскоре нашли в кабинете управляющего отделением, где она оставалась в безопасности.
Police say a man stole a kitten from a pet store and used her as an accomplice during a failed bank robbery at a Maryland bank. Magnolia, the kitten, is safe and looking for her forever home. pic.twitter.com/ybb9CP5VBr— ABC News Live (@ABCNewsLive) July 16, 2026
По словам сотрудников зоомагазина, мужчина приходил к ним почти каждый день на протяжении нескольких недель и сразу направлялся к Магнолии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он хватает котенка и выбегает из магазина.
Meet Magnolia, the sweet kitten stolen and used in a Maryland bank robbery.— Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) July 15, 2026
Her rescue says the only thing she’s guilty of is stealing hearts.
Tonight on @wjz at 5 pic.twitter.com/OGqbazE69H
После происшествия в приюте Beltsville Community Cats с юмором отнеслись к случившемуся. В организации отметили, что "краткая преступная карьера" Магнолии уже позади, и теперь она снова ищет любящую семью. Сотрудники добавили, что будущий хозяин должен быть "законопослушным гражданином с большим сердцем".
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