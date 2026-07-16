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Мир

Котенок стал "соучастником" ограбления банка в США

котенок стал соучастником ограбления, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 20:18 Фото: x.com/WOKVNews
В американском штате Мэриленд мужчина сначала похитил котенка из зоомагазина, а затем отправился в расположенный по соседству банк, где попытался совершить ограбление. Необычная история произошла в городе Белтсвилл и закончилась задержанием подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

13 июля в городе Белтсвилл (штат Мэриленд) произошел необычный инцидент.

По данным New York Post, мужчина зашел в магазин Pet Supplies Plus, где из зоны для устройства судьбы животных и передачи их новым хозяевам забрал трехмесячного котенка по кличке Магнолия. Затем злоумышленник направился в отделение банка PNC, расположенное в том же торговом центре.

Как позже рассказали в полиции, подозреваемый попросил сотрудника банка подержать котенка, после чего передал кассиру записку с требованием выдать наличные. Однако ограбление не удалось: прибывшие копы задержали мужчину прямо в банке. Пушистика Магнолию вскоре нашли в кабинете управляющего отделением, где она оставалась в безопасности.

По словам сотрудников зоомагазина, мужчина приходил к ним почти каждый день на протяжении нескольких недель и сразу направлялся к Магнолии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он хватает котенка и выбегает из магазина.

После происшествия в приюте Beltsville Community Cats с юмором отнеслись к случившемуся. В организации отметили, что "краткая преступная карьера" Магнолии уже позади, и теперь она снова ищет любящую семью. Сотрудники добавили, что будущий хозяин должен быть "законопослушным гражданином с большим сердцем".

Ранее в Казнете распространили историю о трогательной судьбе большого белого кота, от которого отказалась хозяйка. Эта история увенчалась счастливым финалом.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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