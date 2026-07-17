Бессонница сделала женщину богаче на 150 тысяч долларов

Жительница американского штата Северная Каролина сорвала крупный куш в онлайн-лотерее, пытаясь справиться с ночной бессонницей, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание UPI, 8 июля Роули настигла бессонница. Она не могла уснуть и, чтобы убить время, решила поучаствовать в онлайн-лотерее.

Это оказалось неожиданно выгодным решением: она выиграла 150 тысяч долларов (около 71 млн тенге).

"В тот момент я просто не могла в это поверить, потому что такое случается нечасто", – призналась победительница лотереи.

Женщина планирует потратить призовые деньги на ремонт дома.

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