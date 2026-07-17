Пять цифр из похоронных документов сделали женщину миллионершей

Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (около 23 млн тенге) благодаря пятизначному коду, который нашла в похоронных документах своего покойного брата, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает UPI. Женщина из округа Сент-Мэрис рассказала, что через несколько лет после того как ее брата не стало, она нашла среди документов пятизначный код, связанный с конторой, которая организовывала похороны.

Американка стала использовать этот код, играя в лотерею.

"24 июня она купила очередной билет и использовала те же цифры из документа. Вернувшись домой и проверив билет, женщина обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (около 23 млн тенге)", – отмечается в публикации.

Американка призналась, что сначала не поверила в свою удачу и перепроверила билет. Она заявила, что потратит деньги на оплату счетов, а также съездит на Ямайку с сыном и лучшей подругой.

Ранее сообщалось, что мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности.