Пять цифр из похоронных документов сделали женщину миллионершей
Фото: magnific
Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (около 23 млн тенге) благодаря пятизначному коду, который нашла в похоронных документах своего покойного брата, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает UPI. Женщина из округа Сент-Мэрис рассказала, что через несколько лет после того как ее брата не стало, она нашла среди документов пятизначный код, связанный с конторой, которая организовывала похороны.
Американка стала использовать этот код, играя в лотерею.
"24 июня она купила очередной билет и использовала те же цифры из документа. Вернувшись домой и проверив билет, женщина обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (около 23 млн тенге)", – отмечается в публикации.
Американка призналась, что сначала не поверила в свою удачу и перепроверила билет. Она заявила, что потратит деньги на оплату счетов, а также съездит на Ямайку с сыном и лучшей подругой.
Ранее сообщалось, что мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности.
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