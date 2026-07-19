Братьев Тейт арестовали в США по делу о сексуальной эксплуатации и торговле людьми

Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами 18 июля 2026 года по запросу британских властей, сообщает Zakon.kz.

Великобритания добивается их экстрадиции, где братьям предъявлены новые обвинения, включая изнасилование, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, сексуальное насилие, а также преступления, связанные с экстремальной порнографией и непристойными изображениями детей.

По данным The Guardian, федеральные власти США арестовали братьев в субботу,18 июля, на основании британского запроса об экстрадиции. Ордер на арест остается засекреченным.

Согласно данным Королевской прокуратуры Великобритании, 39-летнему Эндрю Тейту предъявлены семь обвинений в изнасиловании, три – в организации или содействии торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, три – в причинении телесных повреждений, а также еще 19 обвинений, связанных с экстремальной порнографией и непристойными изображениями детей.

38-летнему Тристану Тейту предъявлены обвинения в сексуальном насилии, двух эпизодах изнасилования и трех случаях организации или содействия торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Следствие считает, что преступления могли быть совершены в период с июля 2010 года по август 2017 года. После получения новых доказательств число предполагаемых потерпевших по делу выросло до семи.

По информации полиции Бедфордшира, общее количество обвинений против братьев достигло 59: 42 предъявлены Эндрю Тейту и 17 – Тристану.

Адвокат братьев после задержания заявил, что они не признают вину и намерены добиваться отмены ареста.

Помимо этого, в Великобритании уже рассматривается отдельное уголовное дело, по которому братьям предъявлено 21 обвинение, включая изнасилование, торговлю людьми и причинение телесных повреждений.

Также Эндрю и Тристан Тейт остаются фигурантами уголовного дела в Румынии, где после задержания в декабре 2022 года им были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы.