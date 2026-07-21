На дне Атлантики нашли сокровище за 47 млн тенге, пролежавшее там более четырех веков

Команда дайверов подняла со дна Атлантики у побережья Флориды 10-килограммовый серебряный слиток XVII века, найденный на месте гибели легендарного испанского галеона Nuestra Señora de Atocha, передает Zakon.kz.

Как сообщает Fox News, клад нашла команда Mel Fisher's Shipwreck Expeditions. Он лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения.

В 1622 году там затонул испанский галеон Nuestra Señora de Atocha.

"Слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани – маленькое углубление: так в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт", – рассказал представитель экспедиции Шон Браун.

По его оценкам, стоимость находки может составлять от 50 тысяч до 100 тысяч долларов (от 23 млн до 47 млн тенге).

Галеон перевозил серебро, золото и изумруды, когда попал в ураган. Основной клад был найден еще в 1985 году легендарным охотником за сокровищами Мэлом Фишером. Тем не менее среди обломков корабля еще остались ценные артефакты.

Ранее редчайшее сокровище римской эпохи раскопали прямо посреди стройплощадки.