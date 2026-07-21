Вентилятор "убил" тяжелобольного пациента прямо на больничной койке

В индийской государственной больнице Гуру Тег Бахадур в Дели произошел трагический инцидент: тяжелая конструкция потолочного вентилятора сорвалась и упала прямо на кровать 42-летнего пациента, передает Zakon.kz.

Как сообщает местный телеканал NDTV, несчастный случай произошел с 42-летним мужчиной, который находился на лечении в отделении неотложной помощи.

Известно, что он страдал от гипертонии, менингоэнцефалита и аспирационной пневмонии.

"Именно на его кровать упал старый потолочный вентилятор. Это случилось в присутствии персонала, который оказывал пациенту помощь", – отмечается в публикации.

В результате происшествия травмы также получила медсестра, ухаживавшая за больным. Спустя примерно три часа после инцидента у него остановилось сердце.

Члены его семьи выразили протест против качества лечения и обстоятельств произошедшего. Руководство медучреждения пока не выступило с официальным заявлением.

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