Загадочную смерть 20-летнего мужчины расследуют в Аргентине
Как пишет газета Los Andes, соседи бросились на помощь пострадавшему, и одной из женщин удалось потушить пламя. Молодого человека доставили в больницу, а затем перевели в специализированный Институт ожогов в Кордове. Несмотря на усилия врачей, в ночь на понедельник он скончался. По информации медиков, ожоги покрывали около 95% поверхности его тела.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По словам девушки погибшего, она не знает, что стало причиной возгорания. Перед инцидентом Баррера, как утверждается, занимался чисткой мотоцикла.
Следователи также изучают информацию о личной жизни погибшего. Родственники и знакомые рассказали, что у пары были напряженные отношения и ранее они обращались в правоохранительные органы из-за конфликтов. Кроме того, по данным полиции, сам молодой человек ранее проходил по делу о домашнем насилии.
После смерти Барреры его родственники и друзья провели акцию с требованием установить все обстоятельства трагедии.
Расследование продолжается: правоохранители опрашивают свидетелей и изучают доказательства, собранные на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что школьница вместе с парнем неделю жестоко убивала своих родных.