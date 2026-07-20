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Мир

Загадочную смерть 20-летнего мужчины расследуют в Аргентине

загадочная смерть мужчины шокировала Аргентину, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 19:07 Фото: Zakon.kz
В аргентинском городе Маркос-Хуарес 20-летний Исаиас Баррера получил смертельные ожоги при невыясненных обстоятельствах. Днем в субботу молодой человек выбежал из дома, охваченный огнем. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Los Andes, соседи бросились на помощь пострадавшему, и одной из женщин удалось потушить пламя. Молодого человека доставили в больницу, а затем перевели в специализированный Институт ожогов в Кордове. Несмотря на усилия врачей, в ночь на понедельник он скончался. По информации медиков, ожоги покрывали около 95% поверхности его тела.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По словам девушки погибшего, она не знает, что стало причиной возгорания. Перед инцидентом Баррера, как утверждается, занимался чисткой мотоцикла.

Следователи также изучают информацию о личной жизни погибшего. Родственники и знакомые рассказали, что у пары были напряженные отношения и ранее они обращались в правоохранительные органы из-за конфликтов. Кроме того, по данным полиции, сам молодой человек ранее проходил по делу о домашнем насилии.

После смерти Барреры его родственники и друзья провели акцию с требованием установить все обстоятельства трагедии.

Расследование продолжается: правоохранители опрашивают свидетелей и изучают доказательства, собранные на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что школьница вместе с парнем неделю жестоко убивала своих родных.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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