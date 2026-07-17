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Происшествия

Поставщик товара внезапно умер прямо на улице на востоке Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:50 Фото: Zakon.kz
Трагический инцидент произошел в Восточно-Казахстанской области. В Шемонаихе прямо возле одного из местных магазинов скоропостижно скончался мужчина, передает Zakon.kz.

Случай произошел вчера, 16 июля 2026 года, пишет местное издание YK-news.kz. По информации очевидцев, мужчина, который привез товар в магазин, скоропостижно скончался на улице.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона.

"Возле одного из магазинов обнаружено тело жителя города. Видимых телесных повреждений нет. При жизни мужчина состоял на учете у врача с заболеванием. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, обстоятельства произошедшего устанавливаются", – рассказали в ДП.

Ранее сообщалось, что юная казахстанка погибла за день до дня рождения.

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Канат Болысбек
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