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Мир

Знаменитая шахматистка отказалась стать президентом страны

Выборы президента в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 06:00 Фото: Facebook/PolgarJuditSakk
Самая успешная шахматистка в истории, международный гроссмейстер Юдит Полгар, отказалась баллотироваться на пост президента Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июля она рассказала на своей странице в Facebook. Выяснилось, что премьер-министр страны Петер Мадьяр предложил 49-летней шахматистке стать кандидатом на высшую государственную должность.

"Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни, я чрезвычайно благодарна за это. Однако я не готова взять на себя историческую ответственность за объединение нации", – написала Полгар.

Петер Мадьяр отреагировал на решение Юдит Полгар в видео сообщении также в социальной сети Facebook.

"Спасибо за то, что вы сделали для Венгрии! Думаю, от имени многих миллионов венгров могу сказать: пусть в иной роли, но и в будущем мы рассчитываем на вас!" Петер Мадьяр

С 20 июля в Венгрии прекратились полномочия президента Тамаша Шуйока, временно обязанности главы государства исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. В течение 30 дней парламент должен избрать нового президента республики.

Что касается Юдит Полгар, то она единственная женщина, входящая в топ-10 мирового рейтинга ​гроссмейстеров.

Тем временем 56-летний бывший мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем станет уже седьмым главой британского правительства за последние 10 лет и пятым за четыре года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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