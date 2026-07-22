Знаменитая шахматистка отказалась стать президентом страны

Самая успешная шахматистка в истории, международный гроссмейстер Юдит Полгар, отказалась баллотироваться на пост президента Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июля она рассказала на своей странице в Facebook. Выяснилось, что премьер-министр страны Петер Мадьяр предложил 49-летней шахматистке стать кандидатом на высшую государственную должность.

"Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни, я чрезвычайно благодарна за это. Однако я не готова взять на себя историческую ответственность за объединение нации", – написала Полгар.

Петер Мадьяр отреагировал на решение Юдит Полгар в видео сообщении также в социальной сети Facebook.

"Спасибо за то, что вы сделали для Венгрии! Думаю, от имени многих миллионов венгров могу сказать: пусть в иной роли, но и в будущем мы рассчитываем на вас!" Петер Мадьяр

С 20 июля в Венгрии прекратились полномочия президента Тамаша Шуйока, временно обязанности главы государства исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. В течение 30 дней парламент должен избрать нового президента республики.

Что касается Юдит Полгар, то она единственная женщина, входящая в топ-10 мирового рейтинга ​гроссмейстеров.

Тем временем 56-летний бывший мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем станет уже седьмым главой британского правительства за последние 10 лет и пятым за четыре года.