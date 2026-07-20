В Британии меняется премьер-министр

В понедельник вместо Кира Стармера правительство страны возглавит новый лидер лейбористов Эндрю Бернем, сообщает Zakon.kz.

56-летний бывший мэр Большого Манчестера станет уже седьмым главой британского правительства за последние 10 лет и пятым за четыре года. Выступая после своего избрания лидером Лейбористской партии, Бернем обещал обеспечить самые значительные политические перемены за последние 40 лет.

Например, отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, включающей перевод водоснабжающих и энергетических компаний под государственный контроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья.

Формирование Кабинета министров начнется сразу после его переезда на Даунинг-стрит. Но сначала действующий премьер-министр Кир Стармер отправится в Букингемский дворец на встречу с королем и официально подаст прошение об отставке. Затем король примет Бернема и поручит ему сформировать новое правительство. Бернем даст согласие и официально станет 59-м премьер-министром Великобритании. И только покинув Букингемский дворец, он отправится на Даунинг-стрит, где выступит со своей первой речью в качестве премьера.

Недавно младший сын короля Англии принц Гарри признался, что в школьные годы сталкивался с буллингом со стороны сверстников.