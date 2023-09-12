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Знаменитая казахстанская шахматистка обратилась к болельщикам

Знаменитая казахстанская шахматистка обратилась к болельщикам Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева 12 сентября 2023 года опубликовала первый пост в Instagram после "серебра", которую женская сборная нашей страны завоевала на командном чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Шахматистка опубликовала серию фотографий женской сборной Казахстана по шахматам, которая принимала участие в финале ЧМ-2023.

"Вице-чемпионки мира среди женщин! Впервые играла за команду в качестве лидера женской сборной Казахстана, и я горжусь, что сразу удалось завоевать первую в истории Казахстана медаль в командном зачете, еще и сразу на чемпионате мира!"Бибисара Асаубаева

Также она обратилась к тренерам и болельщикам.

"Спасибо большое нашим тренерам, что помогали и переживали, и всем болельщикам – за поддержку и добрые пожелания".Бибисара Асаубаева

Вместе с тем она поблагодарила шахматисток, которые вошли вместе с ней в состав женской сборной нашей страны.

"Девочки, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова, Амина Кайырбекова, Асел Серикбай, Ксения Балабаева, вы – большие молодцы. Несмотря на то, что мы были самой молодой командой (17 лет средний возраст), проявили упорство и поддержку друг друга в сложных ситуациях. Как итог: мы выиграли свой Pool A (где была и команда Грузии), а затем обыграли в сложных матчах сильные сборные Германии и Франции!"Бибисара Асаубаева

11 сентября 2023 года казахстанские шахматистки, впервые в истории выбившись в финал командного чемпионата мира, завоевали серебряные медали, уступив соперницам из Грузии.

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