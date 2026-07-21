Туалетная бумага помогла мужчине попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Американский рекордсмен совершил очередной курьезный трюк ради Книги рекордов Гиннесса. Дэвид Раш выстроил на голове конструкции из 195 рулонов туалетной бумаги и простоял с ней полминуты, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание UPI, впервые он установил рекорд по балансировке рулонов туалетной бумаги еще в 2021 году, удержав на голове 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов, после чего Раш решил вернуть себе титул.

По его словам, первая попытка оказалась неудачной из-за волнения. Мужчина объяснил, что даже небольшая дрожь в теле заставляет всю конструкцию терять устойчивость и разрушаться.

Во второй попытке американцу удалось выстроить на голове башню из 195 рулонов и удерживать ее в течение необходимых по правилам 30 секунд, официально вернув себе мировой рекорд.

"Вернуть этот титул было здорово. Но всегда есть куда расти", – сказал Дэвид после подтверждения достижения.

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