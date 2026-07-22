Футбольный праздник в Испании закончился гибелью подростка в фонтане

20 июля во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка.

Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще три человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур.

Tragedia en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Un niño de 13 años muere mientras celebraba la victoria de España en una de las fuentes del municipio. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. pic.twitter.com/AU56eRwr57 — RTVE Castilla y León (@RTVEcyl) July 20, 2026

Испания завоевала второй титул чемпиона мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес.