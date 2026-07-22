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Мир

Футбольный праздник в Испании закончился гибелью подростка в фонтане

Трагедия в Испании с 13-летним подростком, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:33 Фото: Х/LaNacionPy
20 июля во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу часть конструкции фонтана обрушилась и упала на подростка в испанском городе Сьюдад-Родриго, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, группа молодых людей залезла на фонтан, чтобы отметить триумф футболистов. Часть конструкции обрушилась на 13-летнего подростка.

Прибывшие на место полицейские и медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще три человека получили тяжелые травмы. С 20 по 22 июля в городе объявили траур.

Испания завоевала второй титул чемпиона мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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