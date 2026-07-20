Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ-2026
Фото: Instagram/sefutbol
20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на Чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Поздравление глава Турции разместил в своих соцсетях.
"От всего сердца поздравляю сборную Испании, которая стала чемпионом на Чемпионате мира 2026 года. От имени моей страны и народа я передаю приветствия и наилучшие пожелания дружественному народу Испании", – говорится в поздравлении.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. 🇹🇷🇪🇸— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2026
Известно, что за матчем Испания – Аргентина на трибунах стадиона наблюдали:
- президент и первая леди США Дональд и Мелания Трамп;
- вся испанская королевская семья в полном составе;
- президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
После поражения в финале чемпионата мира по футболу от команды Испании капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал.
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