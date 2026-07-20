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Мир

Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ-2026

Испания - Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 07:00 Фото: Instagram/sefutbol
20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на Чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Поздравление глава Турции разместил в своих соцсетях.

"От всего сердца поздравляю сборную Испании, которая стала чемпионом на Чемпионате мира 2026 года. От имени моей страны и народа я передаю приветствия и наилучшие пожелания дружественному народу Испании", – говорится в поздравлении.


Известно, что за матчем Испания – Аргентина на трибунах стадиона наблюдали:

  • президент и первая леди США Дональд и Мелания Трамп;
  • вся испанская королевская семья в полном составе;
  • президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Испания – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 07:00

Фото: Instagram/claudia_shein

Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.

После поражения в финале чемпионата мира по футболу от команды Испании капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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