Франция и Испания открывают битву за финал чемпионата мира по футболу
Фото: Instagram/equipedefrance
14 июля на чемпионате мира по футболу пройдет 31-й игровой день за выход в финал сборных Франции и Испании, сообщает Zakon.kz.
Франция остается единственной командой турнира, выигравшей все шесть матчей. Французы вышли в третий подряд полуфинал чемпионата мира.
"Теперь они могут стать первой европейской сборной в истории, которая сыграет в трех финалах ЧМ подряд", – восторженно отмечают фанаты сборной.
Испания также не потерпела ни одного поражения на турнире. Действующие чемпионы Европы уверенно преодолели групповой этап, после чего выбили из плей-офф Австрию, Португалию и Бельгию.
"Кто забьет первым – важнейшая интрига встречи Франция – Испания. Этот вопрос важен в любом матче, но когда играют две настолько близкие по уровню сборные, да еще и в полуфинале чемпионата мира, значение каждой детали возрастает в разы. В таких матчах не бывает мелочей. Важно абсолютно все", – утверждают футбольные эксперты.
Матч Франция – Испания начнется 14 июля в 23:50 по времени Казахстана. Прямую трансляцию встречи казахстанские болельщики смогут посмотреть на телеканалах "Qazaqstan" и "Qazsport".
Ранее лидер сборной Испании высказался о предстоящем матче.
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