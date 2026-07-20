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Спорт

Испания дожала Аргентину и вернула звание чемпиона мира по футболу

Испания - Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:00 Фото: Facebook/SeFutbol
20 июля в дополнительное время сборная Испании обыграла сборную Аргентины, вернув себе титул чемпиона мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время. Автором решающего гола стал Ферран Торрес, забивший на 106-й минуте. Для нападающего этот гол стал единственным на ЧМ-2026.

Испания – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:00

Фото: Facebook/SeFutbol

Основное время завершилось со счетом 0:0. На протяжении всего матча Испания доминировала на поле. Команда нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ. По владению мячом испанцы тоже обогнали аргентинцев – 68% против 32%.

С 93-й минуты Аргентина была в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес. За все это время аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:00

Фото: X/AFASeleccionEN

Таким образом испанцы во второй раз в истории стали победителями чемпионата мира. Ранее футболисты сборной становились чемпионами на ЧМ-2010, победив в финале Нидерланды со счетом 1:0.

Сборная Испании, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:00

Фото: Х/SeFutbol

"На всем Чемпионате мира 2026 сборная Испании пропустила всего один гол за весь турнир от Бельгии – это лучший оборонительный показатель чемпионата! Дошли до финала, пропустив один гол!" – отметили футбольные болельщики.
Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 05:00

Фото: Х/SeFutbol

На ЧМ-2026 Испания вышла из группы H с первого места. На групповом этапе:

  • она сыграла 0:0 с Кабо-Верде;
  • победила Саудовскую Аравию 4:0;
  • победила Уругвай 1:0.

В плей-офф испанцы обыграли:

  • Австрию – 3:0;
  • Португалию – 1:0;
  • Бельгию – 2:1;
  • Францию – 2:0.

Кроме того, испанцы подошли к новому титулу в статусе действующих чемпионов Европы. В 2024 году "Красная фурия" выиграла Евро, а теперь повторила собственное достижение 2010 года, когда стала чемпионом мира после победы на европейском первенстве.

А Аргентина не смогла защитить титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. При этом аргентинская сборная остается трехкратным чемпионом мира. Сборная побеждала в 1978, 1986 и 2022 годах. Финал против Испании стал для аргентинцев седьмым в истории турнира.

Ночью 19 июля завершился невероятный матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Франции и Англии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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